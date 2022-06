A revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos foi "um duro golpe aos direitos humanos das mulheres e na igualdade de gênero", disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, nesta sexta-feira (24).



"O acesso ao aborto seguro, legal e eficaz está firmemente enraizado no direito humano internacional e é fundamental para a autonomia das mulheres e sua capacidade de fazer suas próprias escolhas", escreveu Bachelet em nota, lamentando "um grande revés" na lei dos EUA após a Suprema Corte Decisão do Tribunal.