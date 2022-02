Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gravidez

Colômbia se torna o sexto país da América Latina a flexibilizar as leis de acesso a interrupção da gravidez (foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Em decisão histórica nesta segunda-feira (21/2), a Colômbia se tornou o sexto país na América Latina a flexibilizar as leis de acesso à interrupção da gestação. Com maioria simples de 5 a 4, o Supremo Tribunal do país decidiu pela discriminalização do aborto até a 24ª semana de gravidez.