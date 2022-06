Desabafo de Dona Janete sobre fome viraliza: 'não tinha o que comer'

O desabafo da Dona Janete gerou comoção nacional (foto: Reprodução TV Globo)





“Tá muito difícil. Eu tô catando latinha e eu não consigo levar alimento para casa”, comentou.

Janete estava com seu neto Pedro de 5 anos na fila do Prato Feito Carioca do Andaraí, que é um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro que distribui refeições para pessoas em situações de vulnerabilidade.

O relato da Dona Janete no #RJ1 emocionou a repórter Lívia Torres, a mim e a todos que se sensibilizam com pessoas que estão passando fome.



É revoltante ver que em pleno 2022 ainda existem pessoas nessa situação de vulnerabilidade. pic.twitter.com/MpDTSFJG7N %u2014 Carlão ER (@Carlao_ER) June 21, 2022



Leia mais: Fome no Brasil quase dobra após dois anos de pandemia





Na entrevista, a idosa contou que está fazendo um curso profissionalizante para procurar um novo emprego. Ela também revelou a perda de uma filha e do marido recentemente.







Dna Janete foi um soco no meu estômago. Dói saber quanta gente tá na mesma situação, sem dignidade.



Ela ñ tem dinheiro pra comer e tb não tem um celular. Aos que pediram contato, estamos tentando falar com a neta, que (ainda bem!) tá na escola.



Lindo ver tanta gente solidária! https://t.co/izTdLJzO31 %u2014 Lívia Torres (@livtorres) June 21, 2022

A repórter Lívia Torres, do RJ1, da TV Globo, se emocionou com o desabafo da mulher e pediu desculpas por tocar em um ponto delicado. "Dona Janete foi um soco no meu estômago. Dói saber quanta gente tá na mesma situação, sem dignidade", desabafou a jornalista no Twitter.

Comoção nacional

Além da jornalista, perfis nas redes sociais se mobilizaram para ajudar Dona Janete. Um usuário do Twitter compartilhou o trecho da entrevista e mobilizou uma ajuda através da repórter.

A Livia é a repórter que a entrevistou e está em busca do contato. Ela divulgando, jogo aqui. Se cada um der R$ 2 já faz uma diferença danada. https://t.co/5Kax9W5Q9Y %u2014 JaIrme's Elections Race All Stars (@jairmearrependi) June 21, 2022

Até eu e minha mãe choramos com a dona Janete, assim como a repórter do RJTV, que dor, perder a filha depois o marido, e em pleno 2022 e uma senhora e uma criança passando FOME, é como li por aqui, a fome dessas pessoas não é o que a gente sente entre uma refeição e outra. %u2014 Amanda%u1D9C%u02B3%u1DA0 (@AmandaBrochinni) June 21, 2022 A fome não gera revolta em quem sente, nem mesmo raiva. Gera apenas dor e desespero para comer. Quando eu era criança desmaiei de fome, e sei o quanto é terrível esse sofrimento. É urgente garantir subsistência e alimento para a Dona Janete e todos os brasileiros famintos. https://t.co/cAEkZ0tDUY %u2014 Renato Souza (@reporterenato) June 21, 2022 De cortar o coração o relato da dona Janete. Seria possível fazer mais por ela e por milhares de pessoas no Rio. A reabertura dos 6 restaurantes populares e a instalação de 35 cozinhas comunitárias são ações propostas pela Frente Parlamentar de Combate à Fome da @camarario. https://t.co/JWxzCGc5bC %u2014 Chico Alencar (@chico_psol) June 21, 2022 Se alguém ouvir o relato da dona Janete e não sentir pelo menos um nó na garganta, está morto.



A vida da dona Janete é o retrato em que se transformou o Brasil.



Enquanto o CudeGrude faz motociatas ao custo de 1,5 milhão cada, famílias inteiras passam FOME. %u2014 Uilson Barbosa (@BarbosaUilson) June 21, 2022

O desabafo da Dona Janete, uma idosa desempregada, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (21/06). Durante uma entrevista ao vivo, ela, que está desempregada e sustenta 5 pessoas, chorou e disse que não tem o que comer no último domingo (19/06).