Filho deixa mãe de 91 anos passar fome e usa o INSS da idosa

Idosa vivia em condições precárias, com fome e sem medicamentos (foto: PCGO/ reprodução )

Um homem, de 45 anos, foi preso em Goiânia, na última sexta-feira (29/10), por ter deixado a mãe , uma idosa de 91 anos, viver em condições precárias, com fome e sem medicamentos . A senhora vivia a base de doações de alimentos dos vizinhos. Um homem, de 45 anos, foiem Goiânia, na última sexta-feira (29/10), por ter deixado a, uma idosa de 91 anos, viver em condições precárias, com. A senhora vivia a base de doações de alimentos dos vizinhos.

O filho recebia o benefício previdenciário dela e o dinheiro do aluguel de um barraco no fundo do imóvel, mas não utilizava o dinheiro para suprir as necessidades da mãe.





A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Goiânia prendeu o homem em flagrante por abandono, maus-tratos e exploração financeira da mãe.





A idosa foi encaminhada para um abrigo temporário.