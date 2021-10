Idosa atropelada por adolescente inabilitado está em estado de coma

Ivonete Marcelina, de 67 anos, está internada em estado grave desde o dia do atropelamento (foto: Arquivo pessoal) Segue internada em estado grave Ivonete Marcelina, 67 anos, após ser atropelada, por um carro dirigido por um adolescente de 16 anos não habilitado, enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Ceilândia. A idosa, que é dona de casa, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, onde permanece em coma grau três - segundo os médicos, o mais grave.









"A gente fica muito desestabilizada e se pergunta: 'por quê? Por que com ela?", lamenta Alessandra. "Esse adolescente sabia o que estava fazendo, o que aconteceu não é um acidente. Foi um crime. Um adolescente de 16 anos sabe muito bem o que é certo e o que é errado", destaca a psicóloga, que trabalha com adolescentes.





Também segundo a filha, a mãe deu entrada no Hospital de Base por volta das 15h e, no mesmo dia, foi transferida para a UTI, onde permanece com quadro muito grave porém estável.

Desespero



"Eu ficava assistindo jornais e vendo situações como essa e apenas imaginava como estava dolorido para essas pessoas. Porém, eu nunca pensei que eu iria viver esse verdadeiro inferno, essa dor, essa angústia. É difícil demais", desabafa Alessandra, que não se conforma com a situação. "O carro é uma arma. Se eu não sei manusear um (revólver calibre) .38, eu vou meter bala em todo mundo. Se eu não sei passar uma marcha, dar uma ré, ou desviar de uma pessoa que está passando, eu vou matar", compara.





Quanto à família do adolescente, ninguém se pronunciou até o momento. De acordo com a psicóloga, o garoto e os familiares não entraram em contato com ela ou com qualquer parente próximo da vítima. Alessandra afirmou, no entanto, que, após o caso ter repercussão na mídia, um parente do jovem conversou pessoalmente com o cunhado dela, mas não deixou contatos.