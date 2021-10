Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana (foto: Caixa/Reprodução)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2424 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30/10). De acordo com a Caixa, as dezenas foram: 03 – 16 - 17 – 37 - 38 – 53. Desta forma, o prêmio acumulado vai a R$ 65 milhões.

Ainda segundo a Caixa, 101 apostadores fizeram a quina e recebem R$ 41 mil cada. A quadra vai pagar R$ 850,44.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.