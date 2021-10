(foto: Caixa/Reprodução)

O concurso 2.424 da Mega-Sena , que será sorteado neste sábado (30), deve pagar o prêmio de R$ 40 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Acompanhe: