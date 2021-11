Sorteio da Mega-Sena acumulada terá prêmio de R$ 65 milhões

As apostas podem ser feitas até às 19h de quarta-feira (3/11) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Mega-Sena acumulada será sorteada nesta quarta-feira (3/11), às 20h. Acumulado em R$ 65 milhões , o prêmio não tem ganhador há cinco concursos. O sorteio de número 2425 acontecerá no Espaço Loterias Caixa. Com tamanho prêmio, os jogadores estão apostando a todo momento, e alguns já têm até planos para o que fazer com o dinheiro. acumulada será sorteada nesta quarta-feira (3/11), às 20h. Acumulado em, o prêmio não tem ganhador há cinco concursos. O sorteio de número 2425 acontecerá no Espaço Loterias Caixa. Com tamanho prêmio, os jogadores estão apostando a todo momento, e alguns já têm até planos para o que fazer com o dinheiro.





O apostador Antônio Carlos, não tem costume de apostar com frequência, mas resolveu tentar a sorte em busca de possíveis melhorias de condições de vida. Além disso, ele tem planos de abrir uma empresa própria. "Quero ser microempreendedor individual, e trabalhar no ramo de variedades", comenta Antonio Carlos. Ee também tem planos de ajudar a família depois de abrir a empresa. "Primeiro eu vou pensar em mim, mas quem da minha família precisar trabalhar eu vou ajudar também", diz.

Os planos de Antônio Carlos diferem muito dos de Aldair Alves. Aldair aposta há dois anos. Por ainda ter dúvidas sobre o que fazer com o dinheiro, o jogador pretende deixá-lo na poupança para depois pensar em investimentos. "Vou guardar o dinheiro na poupança , por enquanto é mais seguro. Depois vejo o que fazer", disse Aldair.





As apostas podem ser feitas até às 19h de quarta-feira (3/11). A cartela simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Os apostadores podem marcar de seis a 15 dezenas, porém, quanto mais dezenas, maior é o preço e a chance de ganhar. A marcação de sete dezenas tem valor de R$ 31,50, já a de oito dezenas sobe para R$ 126. Os jogadores também podem fazer apostas on-line. O sistema suporta até 999 apostas e funciona 24h por dia. As compras e o pagamento do prêmio são vinculados ao CPF do cadastro.





*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel