Pastor diz que 'mendigos têm o dever bíblico de passar fome' e gera revolta

Pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, de São Paulo, diz também que é favorável ao porte de armas (foto: Reprodução/Facebook) O pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, de São Paulo, causou revolta nas redes sociais após uma publicação polêmica em sua conta do Facebook, nessa segunda-feira (2/5). Segundo o ministro do Evangelho, “a maioria dos mendigos têm o dever bíblico de passar fome”, e reforçou a fala nos comentários, chamando a população de rua de “vagabundos”.





Publicação do pastor Marcos Granconato no Facebook (foto: Reprodução/Facebook)





Granconato foi questionado nos comentários de onde é a base para tirar aquele argumento. “Então, a maioria dos mendigos são vagabundos na sua visão? O senhor diz isso com base em quê?”, perguntou um internauta. Ele respondeu: “Com base no que eu vejo nas ruas. Gente forte, saudável e jovem mendigando por aí! Quando vejo um doente, me compadeço. Mas quando olho para a maioria, percebo que é pura vagabundagem”.





Nas redes sociais, a fala do pastor gerou revolta. Confira algumas reações:

Um pastor bolsonarista resolveu traduzir a política econômica do governo. Disse que "mendigo tem o dever bíblico de passar fome". Respeito todas as religiões, mas um sujeito que justifica a fome não tem Deus no coração. É um safado! %u2014 Bohn Gass (@BohnGass) May 3, 2022

%u201CSe ñ trabalham, que também ñ comam!%u201D



Paulo ñ se refere aos que, por falta de trabalho, foram privados de comer.



A referência é sobre aqueles que deixam o seu posto de trabalho para se %u201Cintrometerem%u201D na vida dos outros.



O texto ñ é sobre mendigo, mas sobre os intrometidos. %u2014 Elter Alves ® (@PastorElter) May 2, 2022

O mesmo "pastor" que afirma que o mendigo tem que passar fome é o mesmo que (no mesmo dia) afirma precisar ajustar a mira. Precisamos falar em quem ele apoia para presidente???@pavarini pic.twitter.com/y7hXUkZ8lK %u2014 Carlos Candiani (@CarlosCandiani1) May 4, 2022

Além da fala polêmica, o pastor usa seu perfil para defender o porte de armas. "Eu aprovo isso como cristão e creio que todos, após cumprir certas exigências, deviam ter armas em sua residência, em seu carro e em seu local de trabalho. Acredito que isso é sábio e bom. Se eu pudesse, pregaria armado, com um coldre sob o paletó, para proteger meu rebanho de loucos assassinos que atacam igrejas indefesas", escreveu em uma de suas publicações.

O Estado de Minas entrou em contato com a Igreja Batista Redenção e aguarda resposta.