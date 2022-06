Greenpeace: alerta sobre ausência e omissão do estado brasileiro

Porta-voz de Amazônia do Greenpeace Brasil diz que os crimes ambientais se entrelaçam com as redes de narcotráfico na Amazônia (foto: Luis ROBAYO / AFP)









O contexto de insegurança e violência extrema observada no Vale do Javari é um reflexo da ausência de atuação competente e efetiva do governo brasileiro em toda a Amazônia . Atividades criminosas como a pesca ilegal, a extração de madeira, o garimpo e o narcotráfico vêm se alastrando pela região e se transformando na força-motriz da economia local, segundo o Greenpeace.





“Cada vez mais, os crimes ambientais se entrelaçam com as redes de narcotráfico na Amazônia. Esse conjunto de atividades ilícitas vem se intensificando e ganhando espaço por conta da omissão do governo brasileiro diante deste estado de barbárie que se apossa da região. Além de encontrar Bruno e Dom, temos o desafio de superar essa economia que consome a floresta e viola direitos humanos na Amazônia", afirma Danicley de Aguiar, porta-voz de Amazônia do Greenpeace Brasil.





Até o momento, a Polícia Federal segue sem pistas concretas sobre o paradeiro da dupla. É premente que a sociedade siga cobrando do governo brasileiro mais celeridade em relação ao desaparecimento de Bruno e Dom e pelo cumprimento de seu dever de defender os territórios Amazônicos e seus povos, avalia a porta-voz.

Já se passaram seis dias desde que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na região do Vale do Javari (AM). Com a situação, porta-voz do Greenpeace Brasil afirmou que isso é apenas a ponta do iceberg. Para a entidade, a ausência e omissão do Estado brasileiro na região vem permitindo a expansão de crimes ambientais.