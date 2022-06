Timemania: concurso 1794 sorteia R$ 30 milhões hoje (9/6)

Timemania: bolada de R$ 30 milhões será sorteada hoje (foto: Wikimedia Commons/Reprodução)

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (9/6), às 20h, uma bolada de R$ 30 milhões do concurso 1794 da Timemania. O prêmio principal acumulou após nenhum apostador acertar as sete dezenas (02 - 16 - 20 - 25 - 33 - 37 - 71) na terça-feira (7).





Para concorrer à fortuna, o participante deve escolher dez números de 01 a 80, além de um “Time do Coração”. Cada aposta custa R$ 3.













Será premiado com o valor máximo na Timemania o jogador que acertar sozinho as sete dezenas. Já o ‘Time do Coração’ paga uma quantia simbólica de R$ 7,50.





Sorteio anterior





No sorteio de terça-feira (7), seis jogadores marcaram seis pontos e ganharam, cada um, R$ 25.121,64. Outros 538 participantes acertaram cinco números e levaram um prêmio de R$ 1.200,71.





Na faixa de quatro acertos, 10.472 apostas embolsaram R$ 9, ao passo que 98.579 cravaram três números e recuperaram o valor do cartão: R$ 3.





Por fim, 28.080 apostas anotaram o Vila Nova-GO como "Time do Coração" e receberam R$ 7,50





Probabilidade





De acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar as sete dezenas da Timemania é de 1 em 26.472.637.





Rendimento





Os R$ 30 milhões da Timemania correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.





Na poupança, o rendimento seria de R$ 195 mil em um mês, baseado na taxa de 0,6509% informada pelo Banco Central em 6 de junho.





Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 243 mil (0,81%), já considerando a dedução do IR.