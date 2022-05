Dipirona em falta: conselho diz que cidades estão sem o remédio

Pelo menos 23 estados estariam enfrentando a falta de medicamentos (foto: Marcelo Barbosa/Imprensa MG) Diversas cidades do Brasil estão com seus estoques de dipirona injetável em falta. A informação foi repassada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Municipais (Conasems) em relatório enviado ao Ministério da Saúde. O medicamento em questão é um dos mais usados nas redes de saúde, indicado para o tratamento de dor e febre.





No relatório enviado ao Ministério da Saúde, o Conasems relatou que pelo menos 23 das 27 unidades federativas do país estariam desabastecidas do medicamento.

Além da dipirona injetável, outros remédios em falta seriam a

ocitocina injetável (usada para prevenir o sangramento após o parto de mulheres) e a neostigmina (antimiastênico e estimulante muscular colinérgico).





Algumas razões relatadas pelo órgão seriam fracasso nos certames, certames desertos, desistência dos fornecedores, suspensão das entregas e prorrogação das entregas por mais de 90 dias.





O Conasems também denunciou à pasta os preços abusivos praticados por alguns laboratórios, que se aproveitariam dos estoques em alta para inflacionar os medicamentos.





“O Conasems também manifesta preocupação com a constatação e publicação de descontinuidade de produção de um ou mais fabricantes, o que alerta para os impactos no acesso a estes medicamentos. Há relatos e registro do aumento dos preços praticados por "quem tem algum quantitativo para vendas”, diz o órgão, no comunicado.

Reajuste alto





O Estado de Minas questionou o Ministério da Saúde sobre o problema e aguarda o retorno. O material será atualizado posteriormente.