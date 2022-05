TJMG mantém desligamento de ex-estudante da PUC por agressão à namorada

O crime ocorreu na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Gabriela foi salva por vizinhos que ouviram os gritos de socorro (foto: Reprodução) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a expulsão do estudante da PUC Minas desligado após agredir a ex-namorada, no ano passado . José Flávio Carneiro recorria à decisão da universidade em segunda instância. Caso aprovado, o recurso permitiria seu retorno ao curso de medicina, no campus Betim, onde estuda a vítima.









O caso foi julgado nessa quarta-feira (11) pela 20ª Câmara Cível do TJMG, após recurso à decisão em primeira instância. Na primeira instância, o juiz recusou o pedido do agressor de que ele fosse reincorporado ao corpo discente da universidade enquanto tramitar o processo judicial.





A defesa de José Flávio alegou que o processo disciplinar que levou ao seu desligamento foi viciado, sem o amplo direito à defesa, e pediu a anulação.





O relator, desembargador Fernando Caldeira Brant, considerou com base nos documentos apresentados que a abertura do processo pela universidade e a decisão pela expulsão se deu de acordo com o regimento interno da instituição, e indeferiu o pedido.





O processo corre em sigilo.





A PUC Minas emitiu uma breve nota sobre a decisão judicial. Nela, afirmo que "a PUC Minas manifesta que, sobre o assunto mencionado, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais será cumprida. A Universidade tem por prática não comentar casos que estão em tramitação na justiça."





Questionada pela reportagem, a defesa de José Flávio Carneiro não respondeu até o momento.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Fernanda Borges