Preso em flagrante, suspeito de agredir namorada está livre após fiança

Gabriela mostrou cortes na orelha, cabeça e ferimentos no rosto em consequência das agressões (foto: Redes sociais)

Esta não seria a primeira vez que José Flávio teria agredido uma mulher (foto: Redes sociais)

Reincidência

O estudante de medicina José Flávio Carneiro dos Santos, de 27 anos, natural do Mato Grosso, está sendo indiciado, acusado de agredir a ex-namorada, Gabriela Campos Duarte Machado, de 22 anos, também estudante de medicina. O fato ocorreu em 23 de setembro, no apartamento do homem, e só não houve consequências mais graves porque vizinhos a socorreram, depois de escutarem os pedidos de socorro da vítima. A primeira queixa foi feita numa Base de Segurança Comunitária (BSC) da PM.O apartamento onde ocorreu a agressão fica na Savassi. Gabriela e José Flávio namoravam há dois anos. O relacionamento sempre foi conturbado e esta não foi a primeira vez que ela tinha sido vítima de maus tratos, mas sim a quarta vez.As agressões anteriores, segundo ela, com queixas registradas na Polícia Civil, ocorreram em 12 de setembro de 2020, em 2 de janeiro deste ano e a terceira em 7 de abril. “Essa foi a última vez que isso aconteceu, pois não quero vê-lo nunca mais”, disse.A vítima contou aos policiais que estava afastada do namorado, mas que ao decidir reatar, tinha esperança de que não houvesse mais agressões. Dia 23, ela chegou ao apartamento do ex-namorado por volta de 20h, e que ele a deixou lá, e saiu para passear com seu cachorro."Ele estava, antes, no computador, e deixou o Whatsapp aberto. Resolvi dar uma olhada e acabei descobrindo que ele estava me traindo. Havia recados de uma mulher que o tratava como namorado”, revelou.Quando José Flávio retornou, segundo ela, percebeu que a namorada havia lido as mensagens no computador. Ainda conforme contou Gabriela, ele então passou a agredi-la com socos, puxões de cabelo, enforcamento e teria batido com a cabeça dela na cama e na parede.Ao ser jogada na cama, Gabriela disse que passou a gritar por socorro. Foi quando vizinhos que escutaram foram até a porta do apartamento e começaram a gritar para que José Flávio abrisse e que iriam chamar a polícia.Uma vizinha, que compareceu à polícia como testemunha, contou que estava tomando banho e que aos escutar os gritos de socorro, saiu do banho e chamou o filho para irem em socorro da mulher que pedia ajuda.Quando chegaram ao apartamento, encontraram a porta aberta, com a maçaneta caída no chão e José Flávio estava trancado no quarto com a mulher, que eles, ainda não sabiam quem era.Gabriela conseguiu, então, sair do quarto e foi levada, com ajuda dos vizinhos, para a base da polícia. O agressor permaneceu no apartamento e acabou preso. A vítima foi levada ao IML, onde fez exames, pois tinha marcas de agressão na cabeça, em especial no olho esquerdo, além de rosto, pescoço, braços e orelha esquerda.O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Mulher. José Flávio, depois de prestar depoimento, pagou fiança de R$ 5 mil e saiu em liberdade, apesar da prisão ter sido em flagrante.Segundo levantamento feito pela polícia, José Flávio é reincidente em agressão a namoradas. Uma outra estudante, na época com 24 anos, o denunciou, em 2018, pelo mesmo crime.