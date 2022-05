Vídeo mostra policial aposentado fugindo após matar pai e filho no DF

Momentos antes do crime, policial esteve em padaria das vítimas (foto: Material cedido ao Correio)

Imagens das câmeras do circuito interno de segurança colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registraram o momento em que o principal suspeito de assassinar pai e filho em Taguatinga foge em uma moto. Um pouco antes de cometer o duplo homicídio, Marcos Antonio Santos, policial civil aposentado, esteve na padaria, como mostra o vídeo abaixo. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Imagens das câmeras do circuito interno de segurança colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registraram o momento em que o principal suspeito de assassinar pai e filho em Taguatinga foge em uma moto. Um pouco antes de cometer o duplo homicídio, Marcos Antonio Santos, policial civil aposentado, esteve na padaria, como mostra o vídeo abaixo. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.











Dono de quatro padarias, Warslison Rodrigues de Jesus, 31 anos, e Edson do Carmo de Jesus, 63, foram mortos na tarde desta quinta-feira (12/5) em um escritório, que fica ao lado de um dos estabelecimentos que administravam, na CSG 05. Há pouco mais de um ano, os empresários alugaram um novo ponto em Taguatinga Sul: a Empório Life Pães e Conveniência. Pai e filho decidiram, então, fazer uma reforma no local para ampliar o espaço.





A reportagem apurou que, por causa dessa obra, Marcos resolveu aumentar o valor do aluguel, o que causou descontentamento por parte de Warlison e Edson. As vítimas e o autor chegaram a tentar acordos, mas sem sucesso.



Em um dos vídeos, o policial aparece de boné, blusa azul e calça jeans. Ele toma alguma bebida e permanece parado. Segundo as investigações, momentos antes do crime, o suspeito enviou uma mensagem a Warlison, pedindo para que ele fosse ao escritório.

Quando pai e filho foram ao encontro do homem, foram surpreendidos a tiros. Um dos corpos foi encontrado caído na escada, que dá acesso à sala. Funcionários que trabalhavam na padaria no momento do crime ouviram o barulho dos tiros e, ao entrar no local, se depararam com a trágica cena.



Numa outra filmagem, enquanto há um movimento intenso de pessoas na rua, Marcos sai de dentro do escritório em uma moto como se nada tivesse acontecido.





Investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) estão nas ruas em busca do paradeiro do acusado.