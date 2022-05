Preso internado por AVC foge por janela de hospital

Luan Bruno Figueiredo Alves (foto: Divulgação/Seape)

Um preso do Complexo Penitenciário da Papuda, de 31 anos, fugiu, na madrugada desta quinta-feira (5/5), do Hospital Regional do Paranoá (HRPA). Luan Bruno Figueiredo Alves era lotado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e deu entrada na unidade de saúde em 30 de abril queixando-se de sintomas de AVC.









Durante a madrugada, enquanto um policial estava na frente da porta de acesso, o preso conseguiu tirar a mão presa à algema, retirar as sondas nasal e peniana e fugir pela janela que dá acesso a área externa do Hospital. Em seguida, ele foi ao estacionamento. A fuga foi observada por um segurança, que viu o interno correndo vestido apenas de fralda.





Por nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) informou que as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e que a Seape emprega esforços na recaptura. Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre o foragido pelo telefone (61) 99451-0650.