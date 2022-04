Menino que nasceu com dois pênis passa por cirurgia para retirar um

Decisão dos médicos foi de retirar o pênis maior (foto: Joe Carrota for NYU Langone Health)

Um menino nasceu com dois pênis, anomalia rara que se chama difalia. A criança passou por cirurgia em São Paulo para a remoção de um dos órgãos. O caso foi publicado na revista científicaem março deste ano. De acordo com o artigo, o menino tinha duplicação peniana completa, mas um dos órgãos era maior do que o outro.Apesar de ter dois pênis, o menino só tinha uma próstata e uma bexiga.A decisão dos médicos foi de retirar o pênis maior, que era o do lado esquerdo. No estudo, a equipe responsável pela operação destaca que cada tratamento deve ser pensando individualmente.A difalia ocorre uma vez a cada 5,6 milhões de crianças nascidas vivas. A anomalia pode ser desde uma duplicação da glande até dois membros completos, apresentando cada um sua uretra, assim como bexigas urinárias separadas.