Vereador da BA registra BO após boato de ter pênis preso a mulher

Vereador acusa conterrâneos de difamação (foto: Reprodução/Facebook)

Um vereador de Santo Amaro (BA), cidade de 60 mil habitantes, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar por motivo inusitado. O parlamentar Valter Rodrigues (PP) acusou vários de seus conterrâneos por difamá-lo nas redes sociais por um suposto boato de que ele foi parar no hospital depois que seu pênis ficou preso à mulher no momento íntimo.





“São notícias totalmente falsas, sem qualquer conexão com a realidade e que, claramente, possuem o único e nefasto objetivo de causar prejuízo à imagem do Sr. Piriquito”, disse uma nota enviada pela assessoria do vereador.

O vereador também usou seu perfil pessoal para negar os fatos e afirmar que “estão sendo tomadas as devidas providências judiciais”.





Ele disse ter conhecimento de quem teria publicado a falsa notícia.