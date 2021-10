Polícia apreende pênis de borracha recheado de cocaína

Policiais prendem dois homens por esconder cocaína em pênis de borracha, no Rio de Janeiro (foto: segurança presente/reprodução ) Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (29/10) no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. A dupla foi flagrada com 12 pinos de cocaína escondidos em um pênis de borracha. Os policiais militares fazem parte do Segurança Presente e denominaram a ação de “ocorrência pica”.









Na revista, um deles foi flagrado com dois papelotes de cocaína. Em seguida, durante a revista do veículo, um pênis de borracha foi encontrado com 12 pinos da droga.





A situação se agravou quando a dupla ofereceu dinheiro aos agentes para que não fossem autuados. A ocorrência, realizada pela 12ª Delegacia de Polícia do Leme, ainda está em andamento. A dupla responderá por corrupção ativa, posse e uso de drogas.