Médica que mandou cortar pênis do ex é investigada por torturar novo marido

A médica Myriam Priscila de Rezende Castro (foto: Reprodução) Uma mulher de São Paulo parece ser um verdadeiro perigo para os companheiros. Após ser condenada em 2002 por mandar cortar o pênis do ex-noivo, a médica Myriam Priscila de Rezende Castro está sendo investigada por agredir e torturar o atual marido. O caso ocorreu na cidade paulista de Tremembé.

Na última quarta-feira (2/2) foi feita uma busca na residência da suspeita. O marido foi encontrado como as duas crianças, filhas de Myriam, que foram recolhidas pelo conselho tutelar. Os ferimentos das vítimas não foram detalhados. Uma idosa também vivia na residência e foi encontrada pela Polícia.

A casa foi encontrada em péssimo estado, com muitas fezes de animais espalhadas pelo chão. Ao todo foram encontrados 5 cães (filhotes), uma cobra, ratos, um coelho e uma porca, no local. A Polícia encontrou ainda uma ave, um coelho e um cachorro congelados no freezer da residência.

Myriam não foi encontrada no local, mas responderá por lesão corporal, tortura, maus tratos a animais, matar espécies da fauna nativa. Pelo estado da idosa que estava na residência, a médica responderá também por ferir o estatuto do idoso.