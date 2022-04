Confira os resultados da Quina e da Lotofácil desta sexta-feira (22/4)

O sorteio desta sexta-feira (22/4) começou por volta das 21h (foto: CEF/Divulgação )





A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (22/4), quatro loterias: os concursos 5834 da Quina; o 2502 da Lotofácil; o 2303 da Lotomania e o 234 do Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.









Adiamento dos sorteios das loterias





Os concursos desta noite deveriam ter sido realizados às 20h, mas atrasaram por "problemas operacionais". O sorteio desta sexta-feira (22/4) começou por volta das 21h.





Confira os resultados sorteados a partir das 21h:





Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, teve os seguintes números sorteados: 09-13-23-35-80.





Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:





Coluna 1: 1

Coluna 2: 8

Coluna 3: 8

Coluna 4: 8

Coluna 5: 9

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7





Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5,4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-04-08-09-14-29-39-42-43-45-47-48-52-62-81-82-88-91-95-96.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-09-11-12-13-15-18-20-21-23-24-25.