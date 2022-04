Repetição: em 2017, mulher morreu após ser atingida por alegoria na Sapucaí

Em 2017, mulher morreu após ser atingida por alegoria do Paraíso do Tuiuti (foto: AFP / Yasuyoshi CHIBA - 26-2-17) A morte da menina Raquel Antunes da Silva, nesta sexta-feira (22/4), pouco mais de um dia após ter sido imprensada por um carro alegórico em uma rua do entorno da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), remonta a um caso semelhante, ocorrido em 2017. À época, a radialista Elizabeth Jofre não resistiu às complicações do atropelamento causado por uma alegoria. O incidente de cinco anos atrás deixou outras 20 pessoas feridas.



Prefeito diz que vai acompanhar investigação

Raquel, de 11 anos, perdeu uma perna por causa do acidente. Internada em um hospital público da capital fluminense, a garota estava em estado muito grave.O acidente, ocorrido com um carro da escola Em Cima da Hora, que disputa a segunda divisão do carnaval, causou uma hemorragia. A menina passou por uma cirurgia que durou mais de 6 horas, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a intervenção. Ela também teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.Em fevereiro de 2017, Elizabeth, conhecida como "Liza Carioca" no mundo carnavalesco, acompanhava, da pista de desfiles, a apresentação do Paraíso do Tuiuti. Logo no início do cortejo, um dos carros da escola se chocou com a grade que separa a passarela de um setor de arquibancadas. Desgovernada, a alegoria atingiu diversas pessoas.A radialista morreu em abril daquele ano, após passar dois meses hospitalizada. Ela passou por cirurgias e, além de lidar com as sequelas, contraiu infecção bacteriana e teve anemia ao longo da internação.O acidente com Raquel da Silva motivou ordem judicial que obriga as escolas de samba a nomear representantes que possam acompanhar, a partir da dispersão da Sapucaí, o retorno das alegorias aos barracões de criação. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público fluminense. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do choque entre a menina e o carro.O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que a morte de Raquel gera "grande sentimento de tristeza"."Vamos acompanhar de perto a investigação policial que apura as responsabilidades e estamos, através de nossa secretaria de Assistência, dando apoio aos familiares", disse, pelo Twitter, em tom de solidariedade.