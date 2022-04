Padrasto de Eliza Samudio morre após 50 dias internado

Hernane também era como um pai para Bruninho, de 12 anos (foto: Reprodução / Instagram)



Hernane Silva de Moura, de 52 anos, morreu nesta quinta-feira (21/4) na Santa Casa de Campo Grande. O padrasto de Eliza Samudio e marido de Sônia Fátima Moura estava internado há 50 dias em estado vegetativo.









“No momento mais difícil da minha vida, que foi a perda da minha filha, ele foi um ombro amigo que me sustentou em minha jornada”, disse Sônia ao G1.





Dias antes da morte de Hernane, amigos de Sônia Moura criaram uma vaquinha online para ajudar com as despesas da família e do hospital. Sônia cuidava do marido, dos sogros e do neto, sem possibilidade de trabalhar.

O caso Eliza Samudio através dos anos

A morte de Hernane é mais uma perda para a família de Eliza Samudio. Eliza desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Bruno Fernandes, conhecido como goleiro Bruno, foi preso no mesmo ano pelo assassinato e sequestro de Eliza Samudio. Na época, Bruninho, ainda recém-nascido, foi mantido em cárcere privado com a mãe.





Em 2013 o ex-jogador foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado e a mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver.





Em 10 de março de 2017, Bruno foi liberado por liminar deferida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, enquanto o caso não fosse julgado em segunda instância. Em abril, Bruno voltou ao campo pelo time Boa Esporte-MG. No mesmo mês, o ex-jogador voltou à prisão por nova decisão do STF. Atualmente, cumpre pena em regime semiaberto domiciliar desde 2019.





No último sábado (16/04), a defesa do jogador entrou com pedido de liberdade condicional, que será encaminhado ao Ministério Público.