Mulher é agredida com barra de ferro após ser alvo do ex-marido no trânsito

Homem jogou o carro contra o veículo da ex-esposa e depois a agrediu com barra de ferro e fugiu (foto: Reprodução) tentativa de feminicídio pelo ex-marido, na sexta-feira (15/4), na zona leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava voltando de uma delegacia justamente para pedir medida protetiva de urgência contra o ex-marido. Uma mulher de 35 anos foi vítima depelo ex-marido, na sexta-feira (15/4), na zona leste de. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava voltando de umajustamente para pedirdecontra o ex-marido.





O homem de 36 anos bateu o automóvel em alta velocidade contra o veículo em que a mulher estava com três filhos e o atual namorado. Depois da colisão, o ex-companheiro desceu do veículo e a agrediu com uma barra de ferro. Ele fugiu em seguida e está foragido.





13:20 - 18/04/2022 Mais de 30 assaltantes fazem reféns e ferem policiais no interior do Paraná Durante a colisão, a mulher e uma das filhas, de 8 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. A menina, que é filha do suspeito de provocar a batida, sofreu fratura na perna e terá que passar por cirurgia.





O caso foi registrado no 69º DP (Teotônio Vilela) como violência doméstica, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tentativa de feminicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o atual companheiro da vítima disse que o suspeito teria ameaçado a mulher após o término do relacionamento. Ela havia acabado de registrar um boletim de ameaça e injúria, além de solicitar medida protetiva.