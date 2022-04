Veja os resultados da Lotofácil, Quina e outras loterias desta terça (19)

Apostou? Confira as dezenas (foto: Reprodução/Loterias Caixa)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (19/4), cinco loterias: os concursos 5832 da Quina; o 2500 da Lotofácil; o 2356 da Dupla Sena; o 1775 da Timemania e o 594 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.