Testemunha detalha como o celular de jornalista foi encontrado

(foto: Instagram/Reprodução)

O caso do ataque do editor do DFTV, da Globo, Gabriel Luiz continua se desenrolando com o passar desta sexta-feira. O celular da vítima foi encontrado nas proximidades do local do crime, na CCSW 4, no Sudoeste.

Segundo depoimento dado à polícia, um morador da região estava passeando com os cachorros quando encontrou uma outra moradora que havia achado o telefone em um gramado próximo ao da ocorrência da noite da última quinta-feira (14/4). O morador, que tinha um aparelho da mesma marca, levou-o para casa para recarregar a bateria.



A testemunha conta que percebeu que o telefone era de Gabriel Luiz após tomar conhecimento de todo o ocorrido e atendeu a todas as ligações direcionadas ao aparelho. A polícia entrou em contato e foi de encontro ao morador que também mostrou o local exato onde a outra testemunha havia encontrado o celular.

O telefone foi entregue à polícia, que o encaminhou para a 3ª DP, no Cruzeiro, delegacia responsável pelo caso. O aparelho passa por perícia na tentativa de elucidar outras dúvidas em relação ao ocorrido

O CASO

Gabriel Luiz voltava de um comércio nas proximidades do condomínio onde mora, na CCSW 4, quando foi atacado por dois homens a facadas. Ele recebeu 10 golpes e teve perfurações no abdômen, pescoço, perna e mão esquerdas, além de uma lesão também no braço esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros de vizinhos e do porteiro do prédio e posteriormente foi levado ao hospital por uma equipe de bombeiros que chegaram rapidamente ao local.

Na madrugada e manhã desta sexta, o repórter passou por cirurgias no Hospital de Base e uma transferência. Agora, ele se encontra na UTI do Hospital Brasília em um quadro considerado grave, mas estável.

Na tarde de sexta-feira (15/04), um dos suspeitos de tentar matar o jornalista foi preso.