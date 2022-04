UnB, Secretaria de Saúde e OAB repudiam ataque contra Gabriel Luiz

Repórter da TV Globo, Gabriel Luiz (foto: Instagram/Reprodução)

A Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB) prestou solidariedade ao jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos, por meio de nota nesta sexta-feira (15/4). O repórter é formado pela UnB. "A Direção da FAC-UnB e os docentes e Técnicos estamos em solidariedade e apoio. O Gabriel Luiz é muito especial, uma pessoa que queremos muito bem, um jornalista que nos honra por carregar o nome da FAC-UnB na sua formação. Nos juntamos em bons pensamentos e vibrações positivas pela plena recuperação dele. Que em breve tenhamos o sorriso do jornalista Gabriel Luiz a brilhar novamente", diz a nota.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal também emitiu nota repudiando o ataque e se solidarizando com os familiares e amigos de Gabriel. O secretário de Saúde, General Manoel Pafiadache, esteve no Hospital de Base na manhã desta sexta para acompanhar o caso de perto. "A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal repudia o episódio de violência ocorrido contra o jornalista Gabriel Luiz e se solidariza com seus familiares, colegas de trabalho e amigos", diz a nota.

Segundo a pasta, o secretário conversou com o pai de Gabriel e toda a assistência foi prestada ao jornalista. "O gestor da pasta esteve na UTI do Hospital de Base no final desta manhã e conversou com o pai do profissional, prestando o seu apoio. Gabriel Luiz foi atendido conforme os procedimentos previstos na rede pública de saúde, que prioriza os casos de urgência e emergência. Em nome desta Secretaria, o Secretário de Saúde, General Manoel Pafiadache, faz os mais sinceros votos de pronto restabelecimento para que Gabriel Luiz volte ao convívio dos seus o mais rápido possível", informou.

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) também emitiu nota repudiando o ataque ao jornalista e pediu uma investigação eficiente sobre as motivações do crime. " A OAB/ DF soma-se às instituições em defesa da atuação de jornalistas pela investigação do bárbaro crime perpetrado contra o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, que foi esfaqueado em Brasília, na noite de quinta-feira (14). É fundamental o esclarecimento sobre as razões que motivaram o crime. Atentados a jornalistas configuram-se como ataque às instituições que são pilares da democracia, como é a imprensa", disse.

Violência

Gabriel Luiz foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (14/4) por dois homens perto de onde mora no Sudoeste. Ele foi atingido por cerca de 10 facadas e precisou passar por várias cirurgias. No fim da manhã desta sexta, ele foi transferido para o Hospital Brasília onde segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O caso dele é grave. A Polícia Civil investiga o crime.