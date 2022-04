Em estado grave, jornalista é transferido para Hospital Brasília

O editor do telejornal DFTV Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado, na noite dessa quinta-feira (14/4) (foto: Instagram/ reprodução )

O jornalista da Globo, Gabriel Luiz, 28 anos, foi transferido para o Hospital Brasília, na tarde desta sexta-feira (15/4), onde seguirá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo informações dadas à reportagem, os médicos diminuíram a sedação antes do transporte à unidade de saúde, e o jornalista interagiu com a equipe, perguntou sobre os ferimentos e chegou a escrever um bilhete, com a frase "te amo".

Em nota à imprensa, o Hospital Brasília confirmou a transferência de Gabriel. "O Hospital Brasília informa que o paciente deu entrada nesta sexta-feira, dia 15, na unidade. Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde de pacientes", afirmou.





Atacado por dois criminosos na noite de quinta-feira (14/4), quando voltava para casa, Gabriel foi esfaqueado ao menos 10 vezes O estado de saúde dele é grave . A polícia atua para identificar e prender os bandidos. Nenhuma linha de investigação é descartada e, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informa "que acompanha de perto as investigações do caso, junto às forças de segurança." O caso é apurado pela 3 Delegacia de Polícia (Cruzeiro) com apoio de equipes especializadas.





O senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, compartilhou no Twitter que a CDH acompanha a investigação do caso para saber a motivação do crime.





"Esse atentado contra a vida do repórter Gabriel Luiz, da TV Globo, em Brasília, é aterrador. Como presidente da CDH, estamos acompanhando a apuração para saber as motivações desse crime que nos choca a todos, especialmente num dia tão simbólico para os cristãos", escreveu o Senador.





*Estagiário sob a supervisão de Vinicius Nader