Câmeras flagram suspeitos de esfaquear jornalista da Globo no Sudoeste

(foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o esfaqueamento do editor do DFTV, Gabriel Luiz, ferido na noite de quinta-feira (14/4), por volta das 23h20. Ao Correio, o delegado-chefe adjunto da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), Douglas Fernandes, explicou que a investigação não descarta nenhuma hipótese."Nem a possibilidade de tentativa de homicídio nem de roubo está descartado. O celular dele não foi encontrado, mas ainda não descartamos nenhuma linha de investigação. Por enquanto, o que sabemos, é que há esses dois homens suspeitos", explica o delegado.O circuito de segurança de um dos prédios flagrou, por volta de 23h15, Gabriel caminhando na CCSW 4 do Sudoeste. Na sequência, aparecem dois homens seguindo o jornalista. O estado de saúde de Gabriel é grave, porém estável. Ele foi ferido, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) no abdômen, no pescoço e na perna esquerda.A corporação detalhou que, ao chegar ao local, Gabriel estava debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento. O jornalista foi levado para o Hospital de Base, com quadro instável. "Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo", explicou o CBMDF.Em relação ao caso, a Polícia Militar do DF (PMDF) notificou que pela manhã várias equipes estavam nas ruas procurando pelos criminosos. Qualquer informação, a polícia pede para que a população acione o 197.