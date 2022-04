Avião da Azul aterrisa no Rio de Janeiro (imagem ilustrativa) (foto: Wikimedia Commons)

Um avião da Azul que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, arremeteu na manhã desta sexta-feira (15/4) duas vezes antes de pousar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A aterrissagem estave prevista às 7h20, a aeronave pousou às 7h54. Não houve feridos.

Veja a nota da Azul

A Azul informa que o voo AD2797 (Campinas- Santos Dumont) arremeteu duas vezes ao tentar pousar no aeroporto de destino, em procedimento padrão e previsto na aviação. Após nova aproximação, a aeronave pousou em segurança e o desembarque dos clientes normalmente. A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados e destaca que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações