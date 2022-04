Jornalista da Globo esfaqueado gritou: "Me ajuda, eles querem me matar"

"Ele chegou correndo, com a mão no peito e no pescoço, gritando socorro. Dizia que ia morrer, que mataram ele." O relato é do porteiro que socorreu o editor do telejornal DFTV Gabriel Luiz, 28, que foi esfaqueado próximo a um supermercado Pão de Açúcar em Brasília.- Leia: Quadro de saúde do jornalista esfaqueado é grave O funcionário pediu à reportagem para ter a identidade preservada. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (14/4), por volta das 23h20, após dois homens desferirem cerca de 10 golpes no jornalista, que correu até o prédio em que mora para pedir socorro.