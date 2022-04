Conselheiro Lafaiete: chuvas e ventos fortes causam estrago na cidade

Telhado metálico se soltou de prédio e atingiu duas casas em Conselheiro Lafaiete (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) Cidade da Região Central de Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete sofreu entre a tarde e a noite dessa quinta-feira (14/04), véspera do feriado de Sexta-Feira da Paixão. Chuvas e ventos fortes provocaram estragos diversos na cidade, desde deslizamento e alagamentos até destelhamento de residências.









Foram deslizamentos de terra, alagamentos e até destelhamentos de residências. Em uma delas, segundo o Corpo de Bombeiros, um telhado com estrutura metálica se desprendeu de um prédio de três andares.





"Com área de 150 m², a cobertura deixou os moradores do último andar do prédio desalojados", diz a corporação. A cobertura atingiu duas casas.



Placa de aço de outdoor desabou em estacionamento de supermercado (foto: PMMG)





Também houve registro do desprendimento de uma placa de aço. Ela se soltou e caiu no estacionamento de um supermercado, ferindo uma pessoa. Além dos bombeiros, trabalhadores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também auxiliaram durante e após o temporal.





Os agentes seguem o trabalho nesta sexta-feira (15), com clima mais estável. Os bombeiros, por exemplo, agem na remoção do telhado metálico de cima das casas.