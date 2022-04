Motorista morre em acidente na BR-352 em Lagoa Formosa

Segundo o que foi relatado à Polícia Militar Rodoviária, um dos veículos envolvidos ia no sentido Patos de Minas - Lagoa Formosa quando, ao terminar uma curva, foi surpreendido por uma picape no sentido contrário tentando uma ultrapassagem em local proibido. Não houve tempo de desviar ou frear, e os dois automóveis colidiram de frente. A batida foi no KM 189 da rodovia.