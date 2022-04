Suspeito de atacar jornalista da Globo é apreendido

(foto: Reprodução)

Está preso um dos suspeitos de tentar matar o jornalista da Globo, Gabriel Luiz, 28. A vítima foi atacada com ao menos 10 golpes de faca e teve órgãos internos, como pulmão e pâncreas atingidos. O estado de saúde é grave, porém estável.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (14/4), quando Gabriel voltava para casa. Câmeras do circuito interno gravaram o momento em que o jornalista é perseguido por dois criminosos. Em outra gravação, o jornalista corre ensanguentado até o prédio onde mora pedindo socorro.

Os bandidos que atacaram Gabriel Luiz não roubaram nenhum bem. O celular e a carteira da vítima foram encontrados no local do crime e passaram por perícia. Os investigadores buscam vestígios que possam levar à identificação e prisão dos autores, assim como esclarecer a motivação do crime.