Apartamento de casal e bebê de 4 meses pega fogo

(foto: CBMDF)

Um apartamento pegou fogo em Brasília na madrugada deste sábado (o2/4). Por volta das 4h40, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu o chamado para o Bairro Riacho Fundo e fez o socorro.









Leia: O apartamento que pegou fogo fica na parte dos fundos do prédio, no segundo andar. As equipes do Corpo de Bombeiros começaram a fazer o confinamento do incêndio e a operação de abandono da edificação imediatamente.Leia: Princípio de incêndio assusta clientes em bar na Savassi, em BH









Segundo uma das moradoras, o prédio estava sem energia e uma vela acesa havia sido deixada em cima da geladeira do apartamento onde se iniciou o fogo. Um casal e uma criança de quatro meses, que moram na unidade, saíram assim que perceberam o incêndio. As mobílias do apartamento, o teto e as paredes foram todos danificados.





Os moradores foram instruídos a não retornarem aos seus apartamentos sem a inspeção e liberação da defesa civil. Além do socorro e extinção do fogo, os militares resgataram uma calopsita do apartamento ao lado e a entregaram a sua tutora.



(foto: CBMDF)



A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio e a ocorrência foi atendida com seis viaturas e 30 militares.