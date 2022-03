Sete pessoas são hospitalizadas após incêndio em garagem de prédio em JF

Carros ficaram totalmente destruídos após serem atingidos pelo fogo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Sete pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico após um incêndio na madrugada deste sábado (26/3) atingir a garagem de um prédio residencial em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Entre as vítimas, duas são crianças. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu um chamado por volta das 3h30. As idades e o sexo das vítimas não foram informados.

Quando os militares chegaram ao local da ocorrência – no Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte da cidade –, as chamas já haviam se propagado e atingido quatro carros. Uma grande coluna de fumaça havia se formado e subia em direção aos apartamentos.

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 3h30 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu os sete moradores para atendimento médico, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, devido à inalação de fumaça. O quadro de saúde de cada pessoa resgatada não foi especificado.

“Ainda não se sabe as causas do incêndio. Também não há informações sobre a possibilidade de indícios criminais”, informa o Corpo de Bombeiros, em nota.

As polícias Militar e Civil também estiveram no local para apurar as causas do incêndio.