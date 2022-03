VÍDEO: adolescente é agredida na saída da escola, em Juiz de Fora

Menina caiu no chão após levar socos no rosto, durante briga na saída de escola, de Juiz de Fora (foto: Reprodução de vídeo)

Uma estudante de 15 anos foi agredida no começo da tarde desta quarta-feira (23/3) por duas garotas da escola onde ela estuda, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

A briga foi após o horário escolar e aconteceu em uma região movimentada, em frente ao Instituto de Educação, conhecido como Escola Normal – pelas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, uma garota pega o cabelo da estudante e bate várias no rosto da menina.







Ela cai no chão e é chutada por outra adolescente que estava por perto.

Posição da escola

A reportagem entrou em contato com a escola por telefone e uma pessoa, que não quis se identificar, explicou que não foi divulgado o motivo da briga.

De acordo com a informação repassada à reportagem, a garota e uma das agressoras foram detidas no local pela Polícia Militar.

Pelo telefone, foi sugerido a posição de algum membro da diretoria ou de um responsável da escola e, segundo a pessoa que falou com a reportagem, a escola funciona somente até às 18h e, por isso, ninguém poderia dar uma explicação sobre o fato.

A menina teve ferimentos leves, foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e não teve o estado de saúde divulgado.

A reportagem tentou falar com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) e com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do estado, mas não obteve retorno.