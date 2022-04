Deslizamento de terra mata 6 pessoas da mesma família em Paraty

Um posto da Polícia Rodoviária Federal foi destruído por um deslizamento de terra ontem, em Paraty, mas sem vítimas (foto: Reprodução)

Além de Angra dos Reis e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro , outro município fluminense que registrou mortes causadas pela chuva foi Paraty. De acordo com a prefeitura da cidade histórica, seis pessoas da mesma família morreram nesta madrugada de sábado, após um deslizamento de terra que atingiu sete casas na Praia de Ponta Negra.Leia também: Angra dos Reis: bombeiros encontram corpo de uma das vítimas desaparecidas Apenas uma pessoa dessa família, uma criança que não teve a idade revelada, sobreviveu ao deslizamento de terra. Ela recebeu atendimento médico no hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis. Os Bombeiros e a Defesa Civil estão no local em busca de outras vítimas. Até o momento foram resgatadas outras quatro pessoas, todas com pequenos ferimentos.Pelo menos 22 bairros de Paraty foram afetados por alagamentos ou estragos provocados pela chuva. Falta energia elétrica em várias localidades. Aproximadamente 70 moradores foram levados para abrigos. O município recebeu mais de 300mm de chuva desde quinta-feira (31/3).