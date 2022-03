Acidente em rodovia deixa 11 mortos e 20 feridos no Paraná

Chovia no momento do acidente, e a causa ainda será investigada pelos órgãos responsáveis (foto: PRE/Divulgação )

Trabalhadores iriam trabalhar em uma fábrica da Kablin

Um ônibus, que transportava 30 trabalhadores, caiu em uma ribanceira no km 268 da PR-090, trecho da Serra Fria, em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná, deixando 11 mortos e 20 feridos, por volta das 22h dessa quarta-feira (30/3).Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, que saiu da pista e capotou na margem esquerda. Chovia no momento do acidente, e a causa ainda será investigada pelos órgãos responsáveis.A PRE informou que os socorristas trabalharam para o resgate dos feridos, que foram encaminhados para hospitais da região. Sete pessoas morreram no local e outras quatro no hospital. O ônibus viajava de Três Lagoas, município do Mato Grosso do Sul, para Telêmaco Borba, em Campos Gerais do Paraná.No início da manhã desta quinta (31/3), o número de óbitos era 10, mas um dos feridos não resistiu aos ferimentos — uma deles era o mortorista, Adilson Dias, de 52 anos. Conforme o Corpo de Bombeiros, pessoas que passavam pela estrada no momento prestaram socorro a algumas vítimas.Entre os feridos, 10 trabalhadores foram levados ao hospital em estado grave, enquanto outros quatro tiveram ferimentos moderados. Os demais tiveram danos leves.O Instituto Médico Legal (IML), de Londrina, Paraná, esteve no local para retirar os corpos. Até o momento, foram identificadas seis pessoas, são elas: Adilson dias, Edson Moreira, José Humberto da Silva,Josimar Soares do Nascimento, Luiz João dos Santos e Roberval da Rocha Silva.

As vítimas iriam trabalhar na manutenção de uma fábrica da Kablin, produtora e exportadora de papel no Brasil. De acordo com a empresa, os funcionários foram contratados por meio da companhia terceirizada Engemec.



Em nota, a Kablin se solidarizou com os familiares e colegas dos envolvidos e afirmou que prestará todo o auxílio à empresa.



O ônibus do acidente pertencia à empresa terceirizada Engemec, que informou estar oferecendo apoio às vítimas e seus familiares.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.