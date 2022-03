Apresentador da TV Globo passa mal em casa e morre aos 43 anos

Jocelito Paganelli era chefe de redação e apresentador da TV TEM, emissora afiliada da Globo (foto: Reprodução/Instagram)

Morreu, nesta terça-feira (29/3), o jornalista Jocelito Paganelli, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele era chefe de redação e apresentador da TV TEM, emissora afiliada da Globo.

De acordo com informações do portal G1, o jornalista passou mal em casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para reanimá-lo, mas não teve sucesso. Suspeita-se que ele tenha sido vítima de um infarto fulminante.





Jocelito completaria 43 anos no próximo dia 3 de abril. Ele nasceu em Catanduva e atuava na TV TEM desde junho de 2017. Era conhecido por noticiar os bastidores da vida política da cidade de São José do Rio Preto, além de apurações complexas e denúncias.





Ele se formou pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafica) de Catanduva e tinha pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela Universidade de São Paulo (USP).





Em nota, a emissora afiliada lamentou a morte do profissional. "Ao longo de cinco anos, a TV TEM teve a honra de contar com o talento e o amor ao jornalismo deste profissional versátil e competente. Estamos todos muito abalados e tristes com essa trágica notícia e partida prematura de Paganelli. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do jornalista."