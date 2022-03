Mineiros acertam cinco números e quase levam R$ 110 milhões da Mega-Sena

O prêmio principal acumulou de novo (foto: Caixa/Reprodução) Dezessete apostas da Mega-Sena feitas em Minas Gerais quase foram as ganhadoras dos R$ 110 milhões sorteados na noite desta quarta-feira (30/3). As apostas foram feitas em Belo Horizonte, Araxá, Betim, Contagem, Cambuí, Capelinha, Itabirito, Lambari, Lavras, Passos, Santo Antônio do Monte e Uberaba.

O prêmio principal acumulou de novo. As dezenas sorteadas foram: 01 – 10 – 19 – 34 - 35 - 45

Como jogar

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. O valor aumenta, assim como a probabilidade de ganhar, quanto mais números forem marcados, podendo ser escolhidas até 15 dezenas. Sete números custam R$ 31,50 e têm probabilidade de acerto de 1 em 7.151.980. Para marcar 15 números, o apostador deve pagar R$ 22.522,50, com probabilidade de acerto de 1 em 10.003. As apostas também podem ser realizadas pelo portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa.

Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h. Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).