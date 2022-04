Deslizamento de terra deixa 11 pessoas desaparecidas em Angra dos Reis (RJ)

(foto: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/Divulgação)

A chuva continua castigando o Rio de Janeiro. Desta vez é a faixa litorânea do Estado que sofre as consequências dos temporais que assolam a região desde a quinta-feira (31/3). Na Baixada Fluminense, uma pessoa morreu no município de Mesquita, enquanto em Angra dos Reis 11 pessoas estão desaparecidas após deslizamentos de terra.





De acordo com a Defesa Civil local, uma descarga elétrica teria sido a causa da morte ocorrida, um homem de 38 anos identificado como Daniel Ribeiro, em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Várias cidades da Baixada Fluminense registraram alagamentos, como Nova Iguaçu e Belford Roxo.Na madrugada deste sábado (2/4), um deslizamento de terra atingiu quatro casas no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis (RJ). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida, porém 11 ainda estão desparecidas.Nas últimas 48h esta região recebeu 655mm de chuva no continente e 592mm na Ilha Grande, o maior volume de água já registrado em Angra dos Reis. A Defesa Civil garantiu que as 28 sirenes do sistema de alerta instalado nas áreas de risco funcionaram nesta madrugada.Após uma madrugada chuvosa, a cidade do Rio de Janeiro também entrou em estágio de atenção, o terceiro nível em uma escala de cinco.A madrugada teve várias ocorrências, como enchentes em várias regiões e o transbordamento dos piscinões da Praça da Bandeira.Devido a tendência da chuva continuar, o prefeito Eduardo Paes pediu para que a população evite deslocamentos desnecessários.