URGENTE: após chuva forte em fevereiro, Petrópolis volta a ficar alagada

Petrópolis tem chuva forte e Defesa Civil aciona segundo toque de sirenes para mobilizar população de áreas de risco (foto: Redes Sociais/Reprodução) A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está novamente debaixo d'água . De acordo com a Defesa Civil, na tarde deste domingo (20/3), choveu 118 milímetros em menos de uma hora, quase a metade do que choveu durante todo o mês de fevereiro. Duas sirenes foram acionadas em áreas de risco. Geralmente, as sirenes tocam quando o volume de água ultrapassa 40mm.



A recomendação, até o momento, é de que a população procure abrigo em locais seguros. Foram disponibilizados pela prefeitura 19 pontos de apoio.



A chuva forte, que segue neste momento, alaga ruas, arrasta carros, invade casas e provoca alerta na população. A Rua do Imperador, no Centro de Petrópolis, e a Rua Teresa, onde está a A chuva forte, que segue neste momento, alaga ruas, arrasta carros, invade casas e provoca alerta na população. A Rua do Imperador, no Centro de Petrópolis, e a Rua Teresa, onde está a principal área de comércio da cidade , foram completamente inundadas.

O tráfego na Rua Coronel Veiga, no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fontes, foi bloqueado em função de inundação por conta da forte chuva. Lixo e objetos podiam ser vistos ao longo da enxurrada.

Chove forte na tarde deste domingo em Petrópolis (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Uma pessoa se agarrou na grade e contou com a ajuda de outras três, que conseguiram retirá-la. Segundo a Defesa Civil, a recomendação é de que a população não tente atravessar as áreas alagadas e busque um local seguro. O órgão orienta que a população siga as recomendações de segurança. Todo o efetivo está empenhado para o atendimento de possíveis ocorrências.







Em caso de emergência, o socorro pode ser acionado pelo 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Redes

Nas redes sociais, moradores registraram enchentes, que já causavam estragos. Carros tentaram sair de ruas inundadas e a Defesa civil já bloqueia algumas áreas de tráfego.





volta a chover muito em Petrópolis, que Deus tome conta de todos nós — Eliana Coelho (@ElianaC22348785) March 20, 2022

Já chove há 1 hora em Petrópolis.



Rua 16 de março já começa a alagar.



Rua 16 de março já começa a alagar.

Outras ruas do Centro já estão alagadas. — Thulio (@thuliobenvenuti) March 20, 2022

TEMPESTADE: Chuva forte na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, alaga ruas, arrasta carros, invade casas e provoca alerta na população. Em uma hora choveu 83 mm. Em fevereiro, mais de 200 pessoas morreram na região após um forte temporal. — Renato Souza (@reporterenato) March 20, 2022

Petrópolis nesse momento, rezem por nós, a chuva não para — gabriella (@arttaeh_) March 20, 2022



Previsão

De acordo com César Lopes, meteorologista do Clima Tempo, a previsão é de que a região serrana, assim como todo o estado do Rio de Janeiro, sofra com mais chuva até a próxima quarta-feira, devido à uma frente fria iniciada em São Paulo, que chegou a Paraty e agora atingiu Petrópolis.



Segundo o meteorologista, essa chuva se assemelha bastante ao forte temporal registrado em fevereiro, na mesma região, quando choveu 260mm em apenas três horas, com destaque para um maior volume na primeira hora.

Veja a lista de pontos de apoio em funcionamento por localidade: