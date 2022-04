Angra dos Reis: bombeiros encontram corpo de uma das vítimas desaparecidas

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou o corpo de uma das 11 pessoas desaparecidas após um deslizamento de terra ocorrido em Angra dos Reis (RJ) nessa madrugada. A vítima, encontrada soterrada e já sem vida, era uma menina na faixa dos 4 anos.





Ainda durante a madrugada, os militares resgataram, com vida, cinco pessoas das quatro casas atingidas pelo deslizamento na rua Francisco Cesário Alvim, no Bairro Monsuaba, todas levadas para o Hospital da Japuíba.Ao todo, seis grupamentos dos Bombeiros, além de agentes da Defesa Civil local, estão envolvidos na busca pelas 10 pessoas que estão desaparecidas.Nas últimas 48 horas a região recebeu o maior volume de chuva registrado em sua história, com 655mm no continente e 592mm na Ilha Grande. A Defesa Civil garantiu que todas as 28 sirenes do sistema de alerta das áreas de risco funcionaram nesta madrugada.Segundo a Defesa Civil, o município segue em alerta máximo, com risco de deslizamento iminente. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem nos pontos de apoio.