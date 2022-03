Moradores de Águas Claras se mobilizam para expulsar agressor de síndico

Síndico do condomínio Luna Park, Wahby Khalil foi agredido por morador e precisou ser hospitalizado (foto: Ed Alves/CB/D.A.Press) Moradores e síndicos de de Águas Claras buscam uma forma de expulsar Henrique Paulo Sampaio Campos, 49 anos, do condomínio Luna Park, pela agressão ao jornalista Wahby Khalil , que é síndico do Luna. Um abaixo-assinado publicado no perfil da rede social da Associação de Moradores de Águas Claras (AMAC), nesta quarta-feira (23), pede assinaturas pela saída do morador, que é personal trainer. A frente é liderada pelo subsíndico do condomínio onde a agressão ocorreu, Marcos Laterza, que conversou com o Correio sobre o andamento processual.





Ele conta como está a repercussão entre os moradores do edifício: "Os moradores do prédio ainda se sentem com medo e já teve até quem se mudou. Os funcionários seguem se sentindo intimidados", declara. O documento que referenda a expulsão do professor de artes marciais já conta com mais de 140 assinaturas.









Em nota de repúdio, o presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial Anderson Machado reforçou a união pela causa. "É inadmissível que ainda haja esse tipo de agressão em condomínios, não só esse caso, como outras agressões que tenham ocorrido a síndicos Brasil afora. Então, na condição de comissão e membros, vou ajudar e orientar os demais síndicos e orientadores no que precisarem em relação a evitar esses atos de agressões", afirma.





Na manhã desta quinta-feira (24/3), o síndico interino se encontrou com o titular, que está em recuperação e sofrendo com dores de cabeça. "Fiquei feliz de vê-lo melhorar, ele tem se recuperado bem e já não tem aquele pensamento de perdão. Ele diz que 'perdoar a gente perdoa, mas não tem que deixar isso continuar acontecendo'. Ele ainda está um pouco atordoado com a situação", relata.