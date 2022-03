Após ser agredido por personal, síndico fará cirurgia nesta sexta-feira

Síndico foi agredido ao reclamar do barulho provocado por um saco de boxe (foto: Reprodução/Rede sociais)

O síndico Wahby Khalil, 42 anos, passará por uma cirurgia, na tarde desta sexta-feira (18/3), para extração de dentes que ficaram moles após o soco desferido pelo personal trainer e educador físico Henrique Paulo Sampaio Campos.

Os dois moram no Condomínio Luna Park, em Águas Claras, onde ocorreu a agressão na manhã desta quinta-feira (17/3). Segundo laudo médico, o jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está com um grande hematoma no lado esquerdo do rosto e apresenta um quadro de gengivite que atingiu a arcada dentária do paciente.





A informação foi confirmada pelo advogado da vítima, Edson Alexandre, ao Correio. "Ele vai fazer uma cirurgia às 16h. Ele não está comendo comidas sólidas. Tem possibilidade do dente cair e ele eventualmente ter algum sufocamento", disse o advogado. Por conta das intensas dores na região, Khalil precisará ser sedado para o procedimento. O comunicador está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde quinta, com hemorragia cerebral, conforme boletim médico divulgado anteriormente.





O laudo, divulgado nesta sexta (18/3), afirma que Khalil passou por exames odontológicos que reforçaram a necessidade de uma cirurgia de urgência devido às chances de sufocamento e desnutrição por não conseguir comer adequadamente. O jornalista apresenta "dificuldade moderada bucal para fala e alimentação".





Violência





Após chamar a atenção do profissional de educação física pelo barulho causado por um saco de boxe instalado na academia do Condomínio Luna Park, o jornalista e síndico Khalil levou um soco no rosto e caiu no chão. Câmeras do circuito interno de segurança da academia registraram o momento da agressão.





Nas imagens, o suspeito aparece discutindo com o síndico. Um funcionário da academia também estava presente e acompanhava a discussão, quando o personal deferiu o golpe no jornalista. Ao ver o síndico caído, o funcionário tentou intervir na situação, mas parece ser ameaçado pelo agressor, como mostra o vídeo do monitoramento do condomínio. Khalil ficou alguns minutos no chão após o soco. Quando se levantou, o jornalista e o professor continuaram a falar.





O educador físico ainda vai prestar esclarecimentos para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e deve ser o último a depor sobre o caso. O síndico deve ser ouvido quando sair do hospital. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Um boletim de ocorrência foi registrado e, a princípio, o caso é tratado como lesão corpor