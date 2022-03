Síndico agredido por personal: poderia 'ter me matado em um segundo'

Wahby Khalil, 42 anos, agredido pelo educador físico, Henrique Paulo Sampaio Campo, dentro da academia de um prédio em Águas Claras , onde é síndico, enviou um vídeo ao Correio, no qual fala sobre os socos que recebeu. “Eu tenho falado que a maior dor que estou sentindo não é nem a dor física, a dor de saber que estou machucado pela queda, pelo murro, mas é a dor de saber que alguém que estava muito próximo a mim poderia ter me matado em um segundo”, disse o jornalista.

Khalil afirma que assistiu ao momento da agressão, que foi flagrado por câmeras de segurança. “O mais doído foi ver nas imagens a covardia. Ver que eu já estava caído no chão, precisando de ajuda, e, mesmo assim, a pessoa continuou ali desdenhando, falando, ao invés de me ajudar. Aqueles segundos poderiam ser cruciais na minha vida. Isso é o mais doído e o mais cruel”, afirmou o síndico.

De olhos fechados, fala lenta e com hematomas nos lábios e perto da boca, Khalil aproveitou para fazer um apelo: “Nós temos que dizer basta!”. “Todas as pessoas que sofrem violência, as esposas que sofrem violência de maridos, pessoas que sofrem violência dentro de casa e não têm uma câmera. Eu tinha uma câmera que podia filmar, mas tem pessoas que não tem. Então denunciem”, aconselhou.