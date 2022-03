Ministro pede ao Senado para rebaixar COVID-19 à situação de endemia

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A possibilidade de o país flexibilizar o estado de emergência sanitária para situação endêmica foi o assunto de uma reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD - MG) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , nesta terça-feira (15). "Diante da sinalização, manifestei ao ministro preocupação com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias na China. Mas me comprometi a levar a discussão aos líderes do Senado", publicou o presidente do Senado em sua rede social.