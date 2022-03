Ministro da Saúde confirma dois casos da variante 'deltacron' no Brasil

'As autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira', disse Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS)





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta terça-feira (15/3), que o Brasil já tem dois casos da variante deltacron do novo coronavírus, sendo um no Amapá e outro no Pará. A variante, que é conhecida como uma junção das variantes já conhecidas delta e ômicron, não havia sido confirmada no país até o momento.









"Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos (da deltacron) no Brasil. Um no Amapá, outro no Pará. E nós monitoramos todos esses casos, isso é fruto do fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no Brasil", informou Queiroga aos jornalistas na entrada do ministério.





Apesar de indicar que a variante requer o monitoramento da pasta, o ministro disse que "as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira".





"As medidas são as mesmas e, se eu tivesse que indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. Aplicar a dose de reforço é importante", ressaltou o ministro.





Na segunda-feira (14/3), o Ministério da Saúde informou que um levantamento realizado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 (Secovid) apontou que apenas 37,81% do público acima de 18 anos, ou seja, 60,5 milhões de brasileiros, tomou a dose de reforço do imunizante contra a covid-19.





O reforço da vacina só é recomendado para o público adulto e é considerado fundamental para prevenir infecções, hospitalizações e óbitos pela doença.