Inpe: desmatamento na Amazônia segue aumentando e cresce 22% em fevereiro

Desmatamento na Amazônia segue aumentando (foto: Fábio Nascimento/Greenpeace)

Após bater recorde histórico no último mês de janeiro, o desmatamento na Amazônia registrou, em fevereiro, mais um aumento em comparação ao mesmo período em 2021. Segundo o balanço parcial do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o percentual de devastação no último mês é 22% maior do que o de fevereiro do último ano.